Vannes Stage de vannetais avec Jean-Claude Le Ruyet Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 14 octobre 2023, Vannes. Stage de vannetais avec Jean-Claude Le Ruyet Samedi 14 octobre, 10h00 Ti ar Vro – Bro Gwened Adhésion 10€ + 10€ le stage / 5€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) Un stage pour les bretonnants qui souhaitent apprendre comment passer du KLT au KLT-G (gwenedeg).

Inscription obligatoire. pour le réglement : https://www.helloasso.com/associations/emglev-bro-gwened-ti-ar-vro/evenements/staj-gwenedeg-stage-de-vannetais-2 Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne

stage breton vannetais

