Rencontre musiciens Ti ar Vro – Bro Gwened, 24 mai 2023, Vannes. Rencontre musiciens Mercredi 24 mai, 18h00 Ti ar Vro – Bro Gwened entrée libre Apportez votre instrument, votre voix, des idées et un carnet ….

Echangez, testez votre son avec celui des autres.

Un moment sympa .. des projets …. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T18:00:00+02:00 – 2023-05-24T22:30:00+02:00

2023-05-24T18:00:00+02:00 – 2023-05-24T22:30:00+02:00 musique

