Anne-Marie Schouten est titulaire d’un Master de recherche et d’un Capes en musicologie, elle enseigne la musique depuis plus de 30 ans. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Ayant grandi à Concarneau, Anne-Marie Schouten est allée à la rencontre de ses racines au travers d’une recherche sur le compositeur breton Jef Le Penven.

Jef Le Penven, Compositeur breton entre Tradition et Modernité

Que sait-on de l’énorme travail accompli par Jef Le Penven ? Chacun connaît la fameuse mélodie Me zo gannet e kreiz ar mor, pièce phare d’une œuvre musicale relativement méconnue. Zoom sur une œuvre inspirée par la Bretagne et sur l’un de nos plus grands compositeurs bretons.

Jef Le Penven (1919-1967), figure de proue de la reconquête de la musique bretonne, prend part au mouvement du renouveau culturel mené en Bretagne par les Seiz Breur.

Conférence organisée par l’Institut Culturel de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00

