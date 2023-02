Conférence de Nathalie de Broc : “Ces femmes qui ont fait la Bretagne” Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Conférence de Nathalie de Broc : "Ces femmes qui ont fait la Bretagne" Vendredi 31 mars, 19h00 Ti ar Vro – Bro Gwened

Conférence au sujet de son livre paru aux éditions Ouest France en 2021. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne 200 femmes voire plus présentées dans ce livre… que chacune d’elles, à sa mesure, illustre ou méconnue, a contribué à faire de la Bretagne ce qu’elle est aujourd’hui et que rien n’aurait pu se faire sans cette contribution… qu’il était nécessaire de les exhumer de l’oubli dans lequel elles restaient confinées…

de Brigitte déesse du feu, patronne des druides et des bardes à Anne de Bretagne, aux résistantes bretonnes, aux entrepreneuses, aux artistes et bien d’autres encore…

Conférence organisée en partenariat avec la librairie Lenn ha Dilenn.

