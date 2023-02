Assises de la culture Bretonne #1 Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Assises de la culture Bretonne #1 Samedi 25 mars, 08h45 Ti ar Vro – Bro Gwened

Organisé par Golfe du Morbihan–Vannes agglomération, l’évènement qui se tiendra à Ti ar Vro invite les habitants et les acteurs du territoire à réfléchir sur la diversité du « patrimoine immatériel » Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{“link”: “https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/assises-culture-bretonne”}] GMVA invite les habitants et les acteurs du territoire à réfléchir sur la diversité du« patrimoine immatériel », ces savoir-faire, rites, rituels, croyances, sports, jeux, langues qui nous procurent un sentiment d’identité et contribuent au respect des droits culturels pour nourrir une diversité culturelle assumée.

Multidisciplinaire, la culture bretonne est aussi à la croisée des époques, un pied dans le passé et un autre dans le présent, nourrie de traditions autant que d’innovation. Les personnes présentes pourront s’interroger et échanger sur leur perception, leur rapport et leur rôle vis-à-vis de cette culture. Elles pourront également s’interroger et mettre en exergue les enjeux liés à l’attractivité et à la préservation d’une identité de territoire dans un contexte de mutations démographiques. Dans le sillon de la convention Unesco, ces Assises seront aussi l’occasion de mieux cerner l’action de l’agglomération en matière de préservation, de transmission et de valorisation de cette identité en mutation perpétuelle, et de réfléchir à ce qui peut encore être entrepris pour en assurer la sauvegarde. retrouvez toutes les informations et le programme de la journée : ici

