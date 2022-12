Contes en gallo avec Jean Ruaud Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Contes en gallo avec Jean Ruaud Ti ar Vro – Bro Gwened, 24 mars 2023, Vannes. Contes en gallo avec Jean Ruaud Vendredi 24 mars 2023, 20h00 Ti ar Vro – Bro Gwened

Jean Ruaud, nous dira des contes et des histoires d’Ujeen Cogrel de et quelques surprises. Il fera aussi chanter la salle tout en restant dans le thème historique de la fête. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Jean Ruaud

Le Dresny (1953-1975), La Chevallerais (1975-2002), Orvault (2002-…)

Il est né à Guenrouët en 1953 , intéressé par la culture bretonne dès les années 1970, Il apprend danses ( années 1970 ) et chants traditionnels sur Nantes ( 2002 … ) avec Dastum 44 et le C.C.B.O d’Orvault.)

Dans ce cadre, il participe à la recherche documentaire sur l’accordéoniste de Guénouvry le Père Jean. Il sympathise avec Eugène Cogrel , célèbre conteur du nord du département en préchant gallo autant de faï qui peuvent.

Ujeen, comme il aime se faire appeler, lui demande de l’aider pour la réalisation du livre contenant toutes les histoires de sa carrière. Il relit les contes d’Eugène en vue de leur publication par le Groupement Breton des Pays de Vilaine de Redon.

C’est alors qu’il commence à raconter les histoires d’Eugène. La suite : Bogue de Redon , Bogue d’argent, Bogue d’or (l’année de la sortie du livre d’Ujeen). Et d’autre suivront.

Le bouche à oreille fonctionne, il surprend, fait rire, chanter, participer. Le « mentou » concoure avec une fameuse histoire de puces génétiques transgéniques multicartes. Il créé ses propres histoires. « La ferme de La Joubras »… Organisé par L’institut Culturel de Bretagne.

