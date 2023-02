Stage de préparation et d’entraînement au DCL Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

20 – 25 €

DCL : Diplôme de Compétence en Langue (breton) Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{“link”: “https://tiarvro-bro-gwened.bzh/wp-content/uploads/2023/02/Follenn-enskrivan-staj-DBY-_-Feuille-dinscription-stage-DCL-12-03-23.docx.pdf”}] Le matin vous découvrirez les objectifs, le déroulement et les critères d’évaluation du DCL Breton.

L’après-midi vous participerez à une épreuve blanche pour prendre vos repères.

Ce stage n’est pas une évaluation de niveau mais vous permettra d’optimiser votre prestation le jour de l’examen. Ce stage sera animé par des examinateurs DCL Breton.

Feuille d’inscription : ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T09:30:00+01:00

2023-03-12T17:00:00+01:00

