Atelier écriture en breton avec Kristian ar Braz Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Atelier écriture en breton avec Kristian ar Braz Ti ar Vro – Bro Gwened, 11 mars 2023, Vannes. Atelier écriture en breton avec Kristian ar Braz Samedi 11 mars 2023, 09h30 Ti ar Vro – Bro Gwened Kristian ar Braz a vécu à l’étranger avant de revenir en Bretagne. Il est à la foi vidéaste, animateur radio, traducteur et écrivain. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Kristian ar Braz a vécu à l’étranger avant de revenir en Bretagne. Vidéaste, animateur radio, traducteur, écrivain, il a remporté deux fois le prix de la nouvelle en langue bretonne du Festival du livre en Bretagne (2012 pour Rebetiko, 2018 pour Feunteun Santez Diboan).

Il a publié deux recueils de nouvelles (Rebetiko, 2016, Prix Xavier de Langlais 2016 et Prix Pierre-Jakez Helias 2017) et Kroashent-tro (2020, Prix Sten Kidna 2021). Kristian ar Braz écrit aussi pour la jeunesse : Spont, Pelec’h emañ an Tad Nedeleg, Park ar Boudiged et Ar Gurunenn ont été publiés aux éditions Keit Vimp Bev, ainsi que Kest, pour un public adolescent.

Il traduit également des classiques modernes d’anglais en breton (Jack London, John Steinbeck, JD Salinger, Jack Kerouac…).

Organisé par l’Institut Culturel de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:30:00+01:00

2023-03-11T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Ti ar Vro - Bro Gwened Adresse 3 rue de la Loi, Vannes Centre - Le Port Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Departement Morbihan

Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Atelier écriture en breton avec Kristian ar Braz Ti ar Vro – Bro Gwened 2023-03-11 was last modified: by Atelier écriture en breton avec Kristian ar Braz Ti ar Vro – Bro Gwened Ti ar Vro - Bro Gwened 11 mars 2023 Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Vannes

Vannes Morbihan