Conférence de J-J Valy : Comment la Bretagne a été annexée (1488-1532) par son grand voisin ?
Vendredi 24 février, 19h00
Ti ar Vro – Bro Gwened

Toute ressemblance avec l’actualité est vraiment fortuite ! Tout commence par la trahison de quelques seigneurs bretons … Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Toute ressemblance avec l’actualité est vraiment fortuite ! Tout commence par la trahison de quelques seigneurs bretons, puis c’est la défaite de St Aubin du Cormier en 1488 et la mort du Duc François II, s’ensuit les mariages forcés de la duchesse Anne.

Pour terminer, François 1er roi de France, met la main sur la Bretagne et incite les parlementaires bretons à signer le traité de rattachement en 1532.

