Conférence de Christian Robic Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Conférence de Christian Robic Ti ar Vro – Bro Gwened, 3 février 2023, Vannes. Conférence de Christian Robic Vendredi 3 février 2023, 19h00 Ti ar Vro – Bro Gwened

Participation libre

Organisée par l’Institut Culturel de Bretagne, à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.coop-breizh.fr/11087-de-l-armorique-a-l-atlantide-9782868221346.html »}] En 2017 paraissait “Sur les traces de l’Atlantide”, ce livre est réedité sous le titre “De l’Armorique à l’Atlantide”. Christian Robic présentera donc ce dernier ouvrage lors de cette conférence.

plus d’informations : ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-03T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Ti ar Vro - Bro Gwened Adresse 3 rue de la Loi, Vannes Centre - Le Port Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Departement Morbihan

Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Conférence de Christian Robic Ti ar Vro – Bro Gwened 2023-02-03 was last modified: by Conférence de Christian Robic Ti ar Vro – Bro Gwened Ti ar Vro - Bro Gwened 3 février 2023 Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Vannes

Vannes Morbihan