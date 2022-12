Conférence de Myriam Guillevic, « Le rôle des femmes dans la chanson traditionnelle bretonne » Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Conférence de Myriam Guillevic, « Le rôle des femmes dans la chanson traditionnelle bretonne » Ti ar Vro – Bro Gwened, 20 janvier 2023, Vannes. Conférence de Myriam Guillevic, « Le rôle des femmes dans la chanson traditionnelle bretonne » Vendredi 20 janvier 2023, 19h00 Ti ar Vro – Bro Gwened

Participation libre

Myriam Guillevic est maître de conférences au département Breton et Celtique de l’université Rennes 2, spécialisée dans la littérature populaire et dans les chants, notamment ceux du pays vannetais. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne La conférence portera sur le rôle des femmes dans la chanson traditionnelle bretonne en tant qu’auteure, collectrice, interprète mais aussi sur les clichés féminins véhiculés par les chants traditionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-20T20:30:00+01:00 tav

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Ti ar Vro - Bro Gwened Adresse 3 rue de la Loi, Vannes Centre - Le Port Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Departement Morbihan

Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Conférence de Myriam Guillevic, « Le rôle des femmes dans la chanson traditionnelle bretonne » Ti ar Vro – Bro Gwened 2023-01-20 was last modified: by Conférence de Myriam Guillevic, « Le rôle des femmes dans la chanson traditionnelle bretonne » Ti ar Vro – Bro Gwened Ti ar Vro - Bro Gwened 20 janvier 2023 Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Vannes

Vannes Morbihan