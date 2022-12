Réunion de préparation du mois des langues de Bretagne Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Réunion de préparation du mois des langues de Bretagne Mardi 10 janvier 2023, 18h30 Ti ar Vro – Bro Gwened

entrée libre

La nouvelle année approche et avec elle les idées d’animations pour le printemps et pour fêter les langues de Bretagne dans le cadre du mois des langues qui aura lieu du 26 février au 6 avril 2023. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Comme chaque année, Emglev Bro Gwened coordonnera et communiquera sur les animations organisées sur le Pays de Vannes. (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté)

Nous proposons donc à toutes les associations dédiées aux langues et la la culture bretonne ainsi qu’aux municipalités et aux lieux culturels de se réunir afin de réfléchir ensemble à l’organisation du mois des langues sur le Pays de Vannes.

