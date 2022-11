Projection et Conférence sur Youenn Drezen par Bernez Rouz Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Projection et Conférence sur Youenn Drezen par Bernez Rouz Ti ar Vro – Bro Gwened, 6 décembre 2022, Vannes. Projection et Conférence sur Youenn Drezen par Bernez Rouz Mardi 6 décembre, 19h00 Ti ar Vro – Bro Gwened

participation libre

Projection du documentaire « Youenn Drezen » et conférence autour du livre « E Koun Youenn Drezen » Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Projection du documentaire « Youenn Drezen » de Mari Kermareg

Suivie de la Conférence de Bernez Rouz autour du livre « E Koun Youenn Drezen » et du film de Mari Kermareg.

2022-12-06T19:00:00+01:00

2022-12-06T22:00:00+01:00

