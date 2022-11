Conférence « Du bonheur d’être gaulois » Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Conférence « Du bonheur d’être gaulois » Ti ar Vro – Bro Gwened, 25 novembre 2022, Vannes. Conférence « Du bonheur d’être gaulois » Vendredi 25 novembre, 19h00 Ti ar Vro – Bro Gwened

participation libre

de Jean-Paul Savignac Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne La Conférence portera sur « le bonheur d’être gaulois », en référence à l’ouvrage du même nom de Jean-Paul ( Le bonheur d’être gaulois , Novembre 2020 , éditions IMAGO) :

après un court exposé sur la langue gauloise, le conférencier s’attache à passer en revue les différentes joies éprouvées par les Gaulois, afin de tenter de découvrir l’originalité de leur rapport au monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:00:00+01:00

2022-11-25T20:30:00+01:00 tav

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Ti ar Vro - Bro Gwened Adresse 3 rue de la Loi, Vannes Centre - Le Port Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Departement Morbihan

Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Conférence « Du bonheur d’être gaulois » Ti ar Vro – Bro Gwened 2022-11-25 was last modified: by Conférence « Du bonheur d’être gaulois » Ti ar Vro – Bro Gwened Ti ar Vro - Bro Gwened 25 novembre 2022 Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Vannes

Vannes Morbihan