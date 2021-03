EN LIGNE : Conférence de Jean-Claude Le Ruyet Ti ar Vro – Bro Gwened, 12 mars 2021-12 mars 2021, Vannes.

EN LIGNE : Conférence de Jean-Claude Le Ruyet

du vendredi 12 mars au samedi 13 mars à Ti ar Vro – Bro Gwened

Conférence au sujet du livre _**Le breton : des dialectes à la langue écrite,**_ relatif aux propositions d’Albert Boché quant au breton d’aujourd’hui.

### **Conférence en français le vendredi 12 mars à 17h30**

### **Conférence en breton le samedi 13 mars à 14h30**

**endirect sur la page Facebook de Ti ar Vro Gwened :** [**[https://www.facebook.com/tiarvrobrogwened](https://www.facebook.com/tiarvrobrogwened)**](https://www.facebook.com/tiarvrobrogwened)

Elle sera aidée d’un diaporama, afin de donner un support visuel aux participants.

Albert Boché (1927-2012), professeur d’anglais né à Ploerdut (Morbihan), polyglotte et très bon connaisseur de la diversité du breton, est souvent intervenu sur Radio Bro Gwened (en breton comme en français). Il avait un esprit de synthèse remarquable. C’est avec cette qualité qu’il a proposé un certain nombre d’améliorations à apporter au breton d’aujourd’hui, écrit et enseigné dans les écoles, les cours du soirs, les stages courts ou de plusieurs mois.

Le livre recense les principales de ses propositions, qui tournent autour du lien entre écrit et oral. Quand une langue parlée est peu présente dans l’environnement, ce qui est le cas du breton aujourd’hui, le coté phonographique de l’écrit (lien écrit/oral) devient plus important. Il y a donc intérêt à ce que l’écrit permette de retrouver aisément la prononciation correcte. Et de ce point de vue, certaines améliorations sont souhaitables et possibles sans bouleverser le système.

Les montrer est l’objet de cette conférence (qui sera suivie d’un échange avec le public).

participation libre

au sujet du livre Le breton : des dialectes à la langue écrite

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T17:30:00 2021-03-12T19:00:00;2021-03-13T14:30:00 2021-03-13T16:00:00