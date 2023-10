Stage de théâtre pour les ados Ti ar Vro Bagan Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau Stage de théâtre pour les ados Ti ar Vro Bagan Plouguerneau, 23 octobre 2023, Plouguerneau. Stage de théâtre pour les ados 23 – 25 octobre Ti ar Vro Bagan Sur inscription, 50€ +20€ (adhésion Ar Vro Bagan) Une manière ludique de travailler l’espace, le corps, la voix…

Jouer avec un groupe et interpréter des rôles différents !

