Après-midi Dañs round & Danses chantées du Léon Ti ar Vro Bagan Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

Après-midi Dañs round & Danses chantées du Léon Ti ar Vro Bagan, 21 mai 2023, Plouguerneau. Après-midi Dañs round & Danses chantées du Léon Dimanche 21 mai, 15h00 Ti ar Vro Bagan

Gratuit Après-midi dédiée aux danses chantées du Léon : round pagan et autres danses.

Organisé par Ar Vro Bagan Ti ar Vro Bagan 95 Hellez tosta 29880 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T13:00:00+00:00 – 2023-05-21T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Ti ar Vro Bagan Adresse 95 Hellez tosta 29880 Plouguerneau Ville Plouguerneau lieuville Ti ar Vro Bagan Plouguerneau Departement Finistère

Ti ar Vro Bagan Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Après-midi Dañs round & Danses chantées du Léon Ti ar Vro Bagan 2023-05-21 was last modified: by Après-midi Dañs round & Danses chantées du Léon Ti ar Vro Bagan Ti ar Vro Bagan 21 mai 2023 Plouguerneau Ti ar Vro Bagan Plouguerneau

Plouguerneau Finistère