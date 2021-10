Loperhet Le Trimaran Finistère, Loperhet TI AR MEDISIN par la troupe AR VRO BAGAN Le Trimaran Loperhet Catégories d’évènement: Finistère

Loperhet

Le Trimaran, le dimanche 14 novembre à 15:00

Ti ar medisin » (« Le cabinet du docteur », se situe à notre époque, dans la salle d’attente du Docteur Gwion Berrou. Les patients papotent en attendant leur tour. Un médecin à la retraite, vieil ami du Docteur Berrou, est aussi venu consulter. Il a quitté la médecine depuis longtemps pour s’occuper d’une troupe de théâtre. Ils évoquent ensemble le travail de médecin, son évolution et les pièces de théâtre qu’ils ont jouées et qui traitent des malades et des médecins : « La fable du vilain mire » du Moyen-âge, « le malade imaginaire », « Dr Knock », « la maladie de Togn » (Jarl Priel, 1950). La pièce est jouée en breton mais est compréhensible par tous, une présentation en français étant disponible à l’entrée. Tarifs : 13€ le jour même ou 11€ en réservation préalable. Tarifs réduits : 10 € (chômeurs, étudiants) ou 5€ (enfants de 12 à 15 ans, gratuit en dessous). Pass sanitaire nécessaire. Réservations : sur le site [www.gorrehagoueled.bzh](http://www.gorrehagoueled.bzh) ou contact [[ghg@gorrehagoueled.bzh](mailto:ghg@gorrehagoueled.bzh)](mailto:ghg@gorrehagoueled.bzh), par téléphone au 07 82 99 97 80 (laisser un message sur le répondeur pour que l’on vous rappelle). TI AR MEDISIN par la troupe AR VRO BAGAN Dimanche 14 Novembre au Trimaran à LOPERHET Le Trimaran Loperhet Loperhet Finistère

