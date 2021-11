Orléans Médiathèque Maurice Genevoix Loiret, Orléans Thymio Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le robot Thymio est l’un des tout premiers robots programmables au monde et il s’invite dans les médiathèques d’Orléans. Mais il va avoir besoin de votre aide ! Pour retrouver le trésor des pirates enfoui dans une grotte, il devra survivre à une route semée d’embûches et de dangereux obstacles et affronter… le terrible Kraken ! A partir de 8 ans, sans inscription. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Animations numériques Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T17:00:00

