Exploradôme, le mercredi 27 avril à 14:00

Dans un premier temps, les enfants partent à la découverte des principes de base de la programmation et prennent en main le robot Thymio, facilement configurable grâce à une interface visuelle. L’heure est ensuite au défi ! Chacun·e devra tenter de programmer le robot pour différents objectifs : détecter des obstacles, changer de couleurs, suivre des bruits…

Réservation obligatoire, 15€

Les enfants partiront à la découverte du robot Thymio, facilement configurable grâce à une interface visuelle. Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00

