Thymio, le petit robot à l’Exploradôme Exploradôme, 25 avril 2023, Vitry-sur-Seine. Le mardi 25 avril 2023

de 10h30 à 12h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant 15€, Inscription en ligne Obligatoire Atelier « Thymio, le petit robot » à l’Exploradôme ! Les enfants partiront à la découverte du robot Thymio, facilement configurable grâce à une interface visuelle. L’heure est ensuite au défi ! Chacun·e devra prendre les commandes du robot pour différents objectifs : détecter des obstacles, changer de couleurs, suivre des bruits… Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Contact : http://www.exploradome.fr/thymio-le-petit-robot 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/thymio-le-petit-robot-25-04

Exploradome, 2022. Un groupe de personnes programmant les petits robots à l’Exploradôme.

