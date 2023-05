Thylacine & l’Orchestre national d’Île-de-France Philharmonie de Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 07 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

En écho à son album Timeless, où l’électronicien revisitait quelques grands moments du répertoire classique, Thylacine est aujourd’hui associé à l’Orchestre national d’Île-de-France pour une rencontre entre machines et arrangements symphoniques.

En moins de dix ans, Thylacine a tracé un chemin singulier sur la scène des musiques électroniques, avec des compositions marquées par son goût pour les contrées lointaines. Passé par un conservatoire de musique classique et saxophoniste de formation, Thylacine fait rentrer le monde dans ses disques, dont les noms sont déjà des invitations au voyage (Transsiberian, Roads). Au fil des routes et des voies de chemin de fer, les sons, les lumières et les rencontres nourrissent une électro dense et originale, régulièrement traversée par des instruments du monde entier. Quand la possibilité du voyage s’éteint provisoirement, en 2020, Thylacine se tourne vers un autre continent : la musique classique. Timeless organise ainsi la rencontre entre Satie, Beethoven, Mozart ou Debussy et les arrangements électroniques les plus audacieux. Une réussite qui appelait un prolongement sur scène avec un grand effectif : l’Orchestre national d’Île-de-France donnera un souffle particulier à ces morceaux comme à d’autres piochés dans la discographie de Thylacine.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

