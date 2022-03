Thylacine le moulin, 19 novembre 2022, Marseille.

LA SAS Concerts, en accord avec UNI-T, présente : ► Thylacine ► Samedi 19 Novembre 2022 ► Le Moulin / Marseille ► Billetterie : [https://bit.ly/thylacine-marseille-2](https://bit.ly/thylacine-marseille-2) Le prodige de la musique électronique française THYLACINE revient en concert à Marseille pour présenter son album TIMELESS, comprenant 10 œuvres classiques (et un interlude) revisitées et infusées du style unique du DJ et producteur. Ce nouveau disque le voit escalader certains des plus grands sommets de la musique, issus des répertoires de Mozart, Beethoven, Schubert ou Satie, traçant de nouvelles voies en s’appropriant et revisitant des partitions comme on explore de nouveaux territoires : loin des sentiers battus. Un esprit d’aventurier qui stimule le jeune musicien et l’incite à envisager chacun de ses projets comme une expérience à part entière, déclinant différentes approches et idées du voyage. Après avoir enregistré ses premiers disques respectivement à bord du Transsibérien, sur les routes argentines et aux Îles Féroé (les incontournables Transsiberian, Roads-Vol.1 et Roads-Vol.2), le musicien s’est cette fois-ci tourné vers le temps plutôt que l’espace. Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=hAasCPvxm5g](https://www.youtube.com/watch?v=hAasCPvxm5g)

