THYLACINE Le Mans, 29 janvier 2022, Le Mans.

THYLACINE Les Quinconces 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans

2022-01-29 21:00:00 – 2022-01-29 22:30:00 Les Quinconces 4 Place Quinconces des Jacobins

Le Mans Sarthe

Thylacine démontre une nouvelle fois tout son génie et son agilité musicale avec TIMELESS. Ce nouveau disque le voit escalader certains des plus grands sommets de la musique, issus des répertoires de Mozart, Beethoven, Schubert ou Satie, traçant de nouvelles voies en s’appropriant et revisitant des partitions comme on explore de nouveaux territoires : loin des sentiers battus. Sur ce disque, Thylacine s’est donc laissé guider par l’envie de se confronter à des harmonies et des tempos éloignés de ses habitudes, avec en tête, un double objectif : d’abord se reconnecter avec son propre bagage, celui d’un musicien formé au conservatoire. Ensuite, mettre en exergue la partie la plus iconique de ces compositions connues de tous. Un challenge réussit qui apporte une nouvelle preuve de sa singulière créativité.

Le prodige de l’électro Thylacine a sorti, fin 2020, un nouvel album comprenant 10 œuvres classiques (et un interlude) revisitées et infusées du style unique du DJ et producteur.

Les Quinconces 4 Place Quinconces des Jacobins Le Mans

