Après avoir enregistré ses premiers disques respectivement à bord du Transsibérien, sur les routes argentines et aux Îles Féroé (les incontournables Transsiberian, Roads-Vol.1 et Roads-Vol.2), Thylacine s’est cette fois-ci tourné vers le temps plutôt que l’espace. Le prodige de la musique électronique française a livré TIMELESS, un album comprenant 10 œuvres classiques (et un interlude) revisitées et infusées du style unique du DJ et producteur ! « On retrouve chez Satie ou Allegri des principes d’écritures très présents dans la musique actuelle, que ce soit dans ces sonorités répétitives ou ces progressions mélodiques », dit-il, comme pour rappeler que, oui, ces symphonies et l’électronica puissante de Thylacine étaient faites pour se rencontrer. En ouverture de soirée, Mokado : quelque part entre la techno feutrée de Daniel Avery et l’electro cérébrale de Four Tet. Où s’entremêlent marimba acoustique et boites à rythmes synthétiques.

27 € / 20 €

