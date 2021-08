Paris L'international île de France, Paris Thx4Crying + Par.sek + Louise Bsx L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Thx4Crying + Par.sek + Louise Bsx L’international, 28 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 28 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

Thx4Crying est un récit de notre adolescence, un témoin mélodramatique des années 2000. Les larmes se mêlent aux paillettes dans une cold-pop en français qui nous rappelle nos plaisirs coupables. Tsc Records & L’Inter présentent : Une belle soirée électro dark pop & romantique avec : Thx4Crying Thx4Crying est un récit de notre adolescence, un témoin mélodramatique des années 2000. Armé de sa tristesse infinie, il nous raconte une vie nocturne de fêtes et de romances déchues. Les larmes se mêlent aux paillettes dans une cold-pop en français qui nous rappelle nos plus intenses plaisirs coupables. Préparez vous à danser, mais merci de pleurer. Par.sek Par.sek, c’est un trio Pop Electro. Leur but est de nous envoyer des ondes cosmiques qui traverse l’espace intersidéral en nous câlinant avec leurs créations. C’est avec bienveillance qu’ils viendront se présenter sur scène pour un show rempli d’amour. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/1250821438691627 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-28T20:00:00+02:00_2021-09-28T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris