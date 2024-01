Nous revivrons – Nathalie Béasse THV Saint-Barthélemy-d’Anjou, 23 mai 2024, Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Nous revivrons – Nathalie Béasse Jeudi 23 mai 2024, 20h30 THV de 10 à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:00:00+02:00

Dans une maison, deux hommes et une femme jouent, dansent, tombent, rient, pleurent… ils nous racontent l’histoire de Khrouchtchev, surnommé le Sauvage, qui replante les arbres au fur et à mesure que les hommes les arrachent. S’inspirant librement de L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, Nathalie Béasse profite du brouillon jubilatoire de ce que sera Oncle Vania, pour déployer le texte à sa manière. Peu importe la narration elle travaille sur l’écho et les réminiscences. Telle une cheffe d’orchestre des émotions, elle compose avec les différents éléments du plateau : les corps des trois acteurs, les objets, la musique, les silences… Des plastiques transparents soulevés par les ventilateurs figurent des nuages. Une tête trempée dans un seau d’eau devient un visage mouillé de pluie. Des projections de terre transforment peu à peu la scène en sous-bois… Nathalie Béasse déploie un monde de profondeur humaniste, un théâtre volontairement interrogateur et souligne, jusqu’à l’image finale, la formidable opportunité de pouvoir renaitre de ses cendres.

THV 1 rue Jean Gilles Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241961490 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@thv.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetteriethv.mapado.com/event/248340-nous-revivrons-nathalie-beasse »}]

theatre thv

Jean-Louis Fernandez