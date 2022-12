Mini camps Nature Thury Plein Air Thury-Harcourt Catégories d’évènement: Calvados

Mini camps Nature Thury Plein Air, 19 juillet 2021, Thury-Harcourt. Mini camps Nature 19 – 23 juillet 2021 Thury Plein Air

109€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Thury Plein Air 22 IMPASSE DES LAVANDIERES 14220 THURY HARCOURT Thury-Harcourt 14220 Calvados Normandie Ce mini-camps est à destination des enfants âgés de 9 à 10 ans.

Le camping situé au bord de la rivière, offre un cadre de jeu inoubliable et protégé.

Les activités aussi diverses et variées vont permettre à chacun de découvrir et d’apprendre de nouvelles disciplines dans un cadre naturel de la Suisse Normande.

Au programme: Paddle géant , Kayak, VTT.

La vie quotidienne sur le camps sera à construire ensemble et les journées seront organisées autour d’une activité sportive, de jeux collectifs et de veillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:30:00+02:00

2021-07-23T18:00:00+02:00

