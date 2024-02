Thury la Rose Thury-Harcourt-le-Hom, samedi 5 octobre 2024.

Thury la Rose Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Course solidaire ouverte à tous :

La Magnolia marche familiale de 4 km

La Pivoine marche de 6 km

L’Orchidée course à pied de 8 km

La Pâquerette course enfants (à partir de 7 ans)

Animations :

Village rose, échauffement en musique, concert, exposition, bien-être…

Restauration & buvette sur place

Course ouverte aux hommes !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-05

Thury Harcourt

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

L’événement Thury la Rose Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Suisse Normande