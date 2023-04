Visite de l’église aux chandelles Eglise, 13 mai 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

L’Eglise Saint Sauveur de Thury-Harcourt-le-Hom se visitera aux chandelles et en musique. Une découverte insolite d’une église plongée dans la pénombre et illuminée à la bougie.

Sur place, ambiances musicales et commentaires audioguidés..

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Eglise

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



The Saint Sauveur Church in Thury-Harcourt-le-Hom will be visited by candlelight and music. An unusual discovery of a church plunged in the darkness and illuminated by candlelight.

On the spot, musical atmosphere and audioguided commentaries.

La iglesia de Saint Sauveur de Thury-Harcourt-le-Hom será visitada a la luz de las velas y con música. Descubrimiento insólito de una iglesia sumida en la oscuridad e iluminada por la luz de las velas.

En el lugar, ambiente musical y comentario audioguiado.

Die Kirche Saint Sauveur in Thury-Harcourt-le-Hom wird bei Kerzenlicht und Musik besichtigt. Eine ungewöhnliche Entdeckung einer im Halbdunkel liegenden und mit Kerzenlicht beleuchteten Kirche.

Vor Ort gibt es musikalische Untermalung und Kommentare mit Audioguide.

Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental