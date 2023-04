Soirée jeux Hamars, 13 mai 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Accès jeux 2€ (gratuit pour les enfants accompagnés)

Accès jeux + repas :

1/2 pizza : 10 €

1 pizza : 15 €

Pizza au choix + boisson non alcoolisée + dessert

Réservation avant le 07/05 par mail à ludhom14220@gmail.com.

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Hamars Salle des fêtes de Hamars

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Access to games 2? (free for accompanied children)

Access games + meal :

1/2 pizza : 10 ?

1 pizza : 15 ?

Pizza of your choice + soft drink + dessert

Reservation before 07/05 by mail to ludhom14220@gmail.com

Acceso a los juegos 2? (gratuito para los niños acompañados)

Acceso juegos + comida :

1/2 pizza : 10 ?

1 pizza : 15 ?

Pizza a elegir + refresco + postre

Reserva antes del 07/05 por mail a ludhom14220@gmail.com

Zugang zu Spielen 2? (kostenlos für Kinder in Begleitung)

Zugang zu Spielen + Essen :

1/2 Pizza: 10?

1 Pizza: 15 ?

Pizza nach Wahl + alkoholfreies Getränk + Dessert

Reservierung vor dem 07/05 per E-Mail an ludhom14220@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité