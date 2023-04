Tournoi de pétanque Stade Maurice Grenon Thury-Harcourt-le-Hom Catégories d’Évènement: Calvados

Tournoi de pétanque Stade Maurice Grenon, 8 mai 2023, Thury-Harcourt-le-Hom. Tournoi de pétanque. 10€ la doublette. Inscription 8h30 / Tournoi 9h00 Buvette & restauration sur place.

2023-05-08 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-08 . .

Stade Maurice Grenon

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Petanque tournament. 10? per double. Registration 8:30 am / Tournament 9:00 am Refreshments & food on site Torneo de petanca. 10? por doble. Registro 8:30 / Torneo 9:00 Refrescos y comida in situ Turnier im Boulespiel. 10? pro Doppelspiel. Einschreibung 8:30 Uhr / Turnier 9:00 Uhr Getränke und Essen vor Ort Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

