Thury Bossy Éco Trail Thury-Harcourt-le-Hom, dimanche 29 septembre 2024.

Course trail (9 et 8km) et randonnée familiale (5km) au profit de plantations d’arbres et de reconstitutions de haies bocagères.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29

fin : 2024-09-29

Ancienne Gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

L'événement Thury Bossy Éco Trail Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2024-04-09