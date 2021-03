Nice Epitech Nice Alpes-Maritimes, Nice Thursday Meet-up {MSc Pro} Epitech Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Epitech Nice, le jeudi 18 mars à 18:00

L’école de l’expertise informatique vous fait découvrir sa formation MSc Pro, en rythme alterné, accessible après un Bac +2/3 en informatique. Cette formation s’appuie sur l’excellence de la pédagogie d’Epitech pour proposer 2 parcours vers une qualification experte : MSc Transformation Digitale et MSc Innovation Technologique. Ces cursus proposent respectivement 4 domaines (E-santé, Retail Tech, Greentech, Fintech) et 6 spécialités (IA, Réalité Virtuelle, Iot, Big Data, Cybersécurité, Cloud) pour l’obtention d’un titre RNCP niveau 1. – Admission Pré-MSc : Bac +2 informatique (BTS / DUT / TITRE III) ou scientifique avec des connaissances en développement. Admission MSc Pro : Bac+3 informatique

Epitech Nice 13 Rue Saint-François de Paule, 06300 Nice, France

