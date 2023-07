Vallée de l’Ognon Thurey-le-Mont, 12 juillet 2023, Thurey-le-Mont.

Thurey-le-Mont,Doubs

Ce territoire est un véritable écrin de verdure et de nature ! Sa rivière, l’Ognon est un lieu paisible et propice aux balades en canoé..

fin : . .

Thurey-le-Mont 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



This territory is a real green and natural setting! Its river, the Ognon, is a peaceful place, ideal for canoeing.

Este territorio es un auténtico paraje verde y natural Su río, el Ognon, es un lugar tranquilo, ideal para practicar piragüismo.

Dieses Gebiet ist ein wahres Schmuckkästchen aus Grün und Natur! Sein Fluss, der Ognon, ist ein friedlicher Ort, der sich für Kanufahrten anbietet.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS