Thur Trail Mitzach, dimanche 14 avril 2024.

Thur Trail Mitzach Haut-Rhin

Le ThurTrail est réputé comme l’un des plus beaux trails d’Alsace et se trouve être à la portée de tous les niveaux de coureurs avec ses différents circuits proposés.

Le ThurTrail est réputé comme l’un des plus beaux trails d’Alsace et se trouve être à la portée de tous les niveaux de coureurs avec ses différents circuits proposés.

LES COURSES

« Les 3 Vallons » 49km

« Le Rossberg » 29km

« La Mitzachoise » 18km

« Le Sentier M »10km (nouvelle distance) course en Solo et en DUO

Pour sa 10ème édition…, nouvelles COURSE NATURE JEUNES 12 à 15ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 06:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Mitzach 68470 Haut-Rhin Grand Est grob.andre@orange.fr

L’événement Thur Trail Mitzach a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin