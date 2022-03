Thur Trail Mitzach Mitzach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-10 06:00:00 – 2022-04-10 17:00:00

Mitzach Haut-Rhin Mitzach EUR Le ThurTrail est réputé comme l’un des plus beaux trails d’Alsace et se trouve être à la portée de tous les niveaux de coureurs avec ses différents circuits proposés. Le Ski Club Ranspach vous propose ses 4 courses: Les 3 Vallons – 48,4km (2 pts UTMB)

Le Rossberg – 27,4km (1 pt UTMB + Trophée des Vosges)

La Mitzachoise – 16,5km (Trophée des Vosges)

