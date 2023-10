Thunder x Km25 : Sara Landry, Basswell, Krl Mx, Vortek’s… Kilomètre25 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Thunder x Km25 : Sara Landry, Basswell, Krl Mx, Vortek’s… Kilomètre25 Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 27 octobre 2023

de 00h00 à 07h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant 12 / 16 / 20 ( + fdl ) Le Kilomètre25 s’associe à Thunder pour une soirée hardtechno en compagnie de la grande Sara Landry et de ses compairs dont Basswell, NTBR ou encore Krl Mx! Amnexia & Kilomètre25 présente Thunder. Le Vendredi 27 Octobre, THUNDER vous donne rendez-vous au KM25 pour la dernière édition en open air de la saison. Aux commandes de la tempête, Sara Landry, Basswell, Krl Mx, Ntbr, Vortek’ et Predacid pour une nuit qui s’annonce tumultueuse ! Kilomètre25 8 Bd Macdonald 75019 Paris Contact : https://www.kilometre25.fr/ https://www.facebook.com/Kilometre25/ https://www.facebook.com/Kilometre25/ https://shotgun.live/events/thunder-x-km-25-sara-landry-basswell-krl-max-vortek-s

Kilomètre25
Adresse 8 Bd Macdonald
Ville Paris

