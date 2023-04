LA BOUCLE D’OLC, 9 juin 2023, Thumeréville.

2ème édition de la Boucle d’OLC à la marche

6 circuits proposés : 100km (30€), 50km nuit (20€), 50km jour (10€), 25km nuit (3€), 10km (3€) et 5km (3€)

Vendredi 09 juin, départ à 20h pour les 100km, 50km nuit et 25km

Samedi 10 juin, départ à 7h pour le 50km jour, départ à 14h pour les 10km et 5km

Points de ravitaillement le long des parcours

Restauration sur place. Tout public

2nd edition of the OLC Walking Loop

6 circuits proposed: 100km (30?), 50km night (20?), 50km day (10?), 25km night (3?), 10km (3?) and 5km (3?)

Friday June 09, departure at 8pm for the 100km, 50km night and 25km

Saturday June 10, departure at 7am for the 50km day, departure at 2pm for the 10km and 5km

Refreshment points along the course

Catering on site

2ª edición del OLC Walking Loop

6 circuitos propuestos: 100km (30?), 50km noche (20?), 50km día (10?), 25km noche (3?), 10km (3?) y 5km (3?)

Viernes 09 de junio, salida a las 20.00 h para los 100 km, 50 km noche y 25 km

Sábado 10 de junio, salida a las 7.00 h para los 50 km diurnos, salida a las 14.00 h para los 10 km y los 5 km

Puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido

Restauración in situ

2. Ausgabe der OLC-Schleife zum Wandern

es werden 6 Strecken angeboten: 100km (30?), 50km Nacht (20?), 50km Tag (10?), 25km Nacht (3?), 10km (3?) und 5km (3?)

Freitag, 09. Juni, Start um 20 Uhr für die 100km, 50km Nacht und 25km

Samstag, 10. Juni, Start um 7 Uhr für den 50km Tag, Start um 14 Uhr für die 10km und 5km

Verpflegungsstellen entlang der Strecken

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-04-20 par MILTOL