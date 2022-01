Through The Grapevine / Alexander Vantournhout Centre culturel Jean-Moulin, 27 mars 2022, Limoges.

Through The Grapevine / Alexander Vantournhout

Centre culturel Jean-Moulin, le dimanche 27 mars à 17:00

Ils sont entraînés, mais pas parfaits. Ils ne ressemblent pas à de belles images d’Instagram et n’essaient pas de convaincre par des mouvements virtuoses. Ce qu’ils montrent, c’est la beauté spontanée. La chorégraphie joue sur leurs différences de morphologie et de force physique. Avec concentration, efforts et humour, les artistes recherchent équilibre et harmonie. _Through the Grapevine_ réincarne l’importance du toucher comme forme distincte et irremplaçable d’intimité. Alexander Vantournhout est un chorégraphe très atypique. Par sa double formation, arts du Cirque et danse contemporaine, il pose les bases de son langage physique personnel, qui explore invariablement la zone crépusculaire entre le cirque, la danse et le sport, cet entre-deux où ces différentes pratiques corporelles se rencontrent et s’influencent à ce point même que la distinction entre celles-ci devienne absolument superflue. Concept et chorégraphie : Alexander Vantournhout / Interprètes : Axel Guérin et Alexander Vantournhout / Créé en collaboration avec : Emmi Väisänen, Axel Guérin et Alexander Vantournhout / Compositeur : Andrea Belfi / Dramaturgie : Rudi Laermans / Regard chorégraphique : Anneleen Keppens / Création de lumière : Harry Cole / Technique : Rinus Samyn / Costumes : Anne-Catherine Kunz / Concept scénographie : Bjorn Verlinde [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=138&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHXVXJATYBexZXc8KgZ1RbyJqtilyMAEoL04GMlQfXlWeBp/jSMO6IpQ==&yymm=20220327) **Durée : 1h** **Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€** **Tout Public** En partenariat avec Le Sirque/Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle Aquitaine Avec le soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) Coproduction : Centre d’art Vooruit, Gand (BE), PERPLX, Marke (BE), CENTQUATRE, Paris (FR), Cirque-théâtre Elbeuf (FR), Subsistances, Lyon (FR), Théâtres de la Ville de Luxembourg, Luxembourg (LU), MA Scène Nationale, Montbéliard (FR), Les Hivernales CDCN, Avignon (FR), Malpertuis, Tielt (BE), Theater Freiburg (DE), Théâtres des Quatre Saisons, Gradignan (FR) Résidences : Arts Printing House, Vilnius (LT), Les ballets C de la B, Gand (BE), Le Gymnase CDCN, Roubaix (FR), Vooruit, Gand (BE), STUK-Leuven (BE), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brêche à Cherbourg-Cirque-Théâtre d’Elbeuf (FR), Subsistances, Lyon (FR), Wood Cube, Roulers (BE), Grand Théâtre, Groningen (NL), Workspace, Brussels (BE), Oerol, Ter Schelling (NL) Production : NOT STANDING (ASBL) adresse : Beversesteenweg 78, 8800 Roulers (BE). Avec le soutien du Gouvernement flamand et du Tax Shelter des autorités fédérales belges. Alexander Vantournhout est artiste en résidence au centre d’art Vooruit à Gand et à PERPLX à Marke, artiste associé du CENTQUATRE Paris et du Cirque-théâtre Elbeuf. Alexander Vantournhout est soutenu par la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. [https://www.youtube.com/watch?v=KOKSVf2XrJ4](https://www.youtube.com/watch?v=KOKSVf2XrJ4)

Un pas-de-deux original, exécuté par les artistes, Alexander Vantournhout et Axel Guérin, qui montrent leurs corps dénué de tout artifice.

