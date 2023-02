THROES + THE SHINE / BATIDA DJ CARGO DE NUIT ARLES Catégories d’Évènement: Arles

THROES + THE SHINE / BATIDA DJ CARGO DE NUIT, 11 février 2023, ARLES. THROES + THE SHINE / BATIDA DJ CARGO DE NUIT. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 21:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. LES SUDS A ARLES (L-R-19-587) présente ce concert THROES + THE SHINE ANGOLA/PORTUGAL Né de la rencontre improbable du rock noisy et du kudoro – dont la reine, Pongo, était l’invitée des Suds, en Hiver 2022 pour une soirée explosive au Cargo ! -, Throes + The Shine distille un cocktail détonant de rythmes hyper-dansants, entre le zouk, le hip-hop, le RnB et l’électro, avec une rage libératrice. Alors… tu viens danser ?!PMR : 0490960627 Batida, Throes & The Shine Votre billet est ici CARGO DE NUIT ARLES 7, Avenue Sadi Carnot Bouches-du-Rhone LES SUDS A ARLES (L-R-19-587) présente ce concert THROES + THE SHINE ANGOLA/PORTUGAL

