de à Le Triathlon des Roses est organisé à l’occasion du lancement de « Octobre Rose », mois de mobilisation internationale en faveur du dépistage du cancer du sein. Cette année, cette course aura lieu le 17 septembre. Il a pour objectif d’inciter au dépistage, d’informer le grand public quant aux bienfaits de l’activité physique, tant pour prévenir les cancers que pour faire face à la maladie, et de limiter les risques de récidive. Le Triathlon des Roses de Paris se déroulera le samedi 18 septembre 2021 à la Faisanderie, enceinte privée du Stade Français, au cœur du Domaine National de Saint-Cloud. A réaliser seule ou en équipe, il propose des distances accessibles à toutes : 200 m de natation, 8 km de vélo et 5 km de course à pied. Toutes les infos pratiques sur les parcours, c’est ici ! Domaine de St Cloud 1 Av. de la Grille d’Honneur Saint-Cloud 92210 Contact : triathlete@fondation-arc.org Solidarité;Sport

