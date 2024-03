Three For Swing Hôtel C2 Marseille, mercredi 13 mars 2024.

Three For Swing ♫JAZZ♫ Mercredi 13 mars, 20h00 Hôtel C2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T22:30:00+01:00

Les trois musiciens qui composent le groupe « Three For Swing » se sont réunis avec le projet de faire revivre le répertoire des combos organisés dans les années 1940 par le légendaire Pianiste-Chanteur Nat King Cole.

Grands spécialistes du « Jazz Swing » Christophe Davot (Guitare, Chant), Jacques Schneck (Piano) et Laurent Vanhee (Contrebasse) font revivre cette musique avec une énergie et une fraîcheur exceptionnelles.

Ils occuperont la scène intimiste du C2 le mercredi 13 mars 2024 à partir de 20h.

Les places assises sont limitées, uniquement sur réservation, avec restauration sur place obligatoire.

Entrée libre pour les places debout.

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur