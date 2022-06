Three for Swing, ça va jazzer !

Three for Swing, ça va jazzer !, 1 juillet 2022, . Three for Swing, ça va jazzer !



2022-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-02 00:00:00 00:00:00 EUR 6 6 Venez swinguer à l’abbaye de Beaulieu en compagnie du trio Three for Swing ! abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr +33 5 63 24 50 10 http://www.beaulieu-en-rouergue.fr/ dernière mise à jour : 2022-06-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville