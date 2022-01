Three Blind Mice + Two Centre culturel Jean Gagnant, 23 mai 2022, Limoges.

Three Blind Mice, c’est cette ronde enfantine qui raconte l’histoire de trois petites souris aveugles ayant élu domicile chez un fermier et dont la femme, effrayée, coupe la queue, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à gambader et à se cogner partout… Pour ce dernier concert de jazz, c’est un trio plein d’originalité et de swing, composé de Sébastien Girardot à la contrebasse, de Félix Hunot à la guitare et au banjo, de Malo Mazurié à la trompette, que vous pourrez apprécier. Ce sera donc du jazz de poche, du jazz de chambre, tout en délicatesse et en musicalité. Nos trois amis vous en donneront plus puisqu’ils vont s’adjoindre deux partenaires de grande classe en la personne de Chris Hopkins, le talentueux saxophoniste alto et pianiste américain, et Stan Laferrière, lui aussi multi-instrumentiste, puisqu’ il tiendra la batterie et le piano. C’est dire si cela donnera un jeu de scène des plus vivants, des plus originaux et des plus amusants. Les petites souris vont courir partout… sans se cogner ! Attention, c’est une première que le Hot Club de Limoges vous propose. [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=122&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHt5G3WD73XKAPjumq6aO0KVKSmNfaBmnqOirL5/8cRPLuBCIf6kaDqg==&yymm=20220523) **Durée : 1h30** **Tarif C : 10€ / 20€ / 25€** **Tout public** Avec le Hot Club de Limoges

Centre culturel Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T20:00:00 2022-05-23T21:30:00