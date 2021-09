THREE BLIND MICE Espace Montission, 19 septembre 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

THREE BLIND MICE

Espace Montission, le dimanche 19 septembre à 15:00

Un spectacle de Malo Mazurié (trompette), Félix Hunot (guitare, banjo) et Sébastien Girardot (contrebasse) Ces souris-là font de la dentelle, du cousu main, les arrangements sont fignolés et audacieux. Ainsi ce trio sans piano s’attaque aux monuments du piano stride comme Echoes Of Spring ou Carolina Shout. Au menu de nos souris aussi, des versions light du répertoire des big band comme Don’t Be That Way ou Four Brothers. Vous allez adorer cette diversité dans le répertoire, les arrangements, mais aussi les solos de chacun, les envolées de la trompette soutenues par la guitare et la contrebasse. Pour finir, il se pourrait bien que certains d’entre vous dansent la biguine sur une ronde enfantine datant de 1609, Three Blind Mice ! Accès avec pass sanitaire

Renseignements et billetterie : Du Blues O’ Swing

Du Blues O’Swing Fest

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00