Cherrydon, le jeudi 28 octobre à 20:00

À 3 jours d’Halloween, 3 groupes de notre scène marseillaise viennent t’offrir un concert démentiel. LA FAMILLE REVIENT… Pur hasard?! Sûrement pas ! Tiens-toi prêt, mets-toi en jambes, fais un peu de ukulélé si tu veux, mais sois présent et en forme pour : –> SNAPSHOT (Thrash / Death, Marseille) [https://youtu.be/XHa_koCWQ3g](https://youtu.be/XHa_koCWQ3g) –> HARP (Thrash, Marseille) [https://youtu.be/PxRyzJQDjN8](https://youtu.be/PxRyzJQDjN8) –> BLOOMING DISCORD (Heavy Metal, Marseille) [https://youtu.be/qEB3T_0BUVI](https://youtu.be/qEB3T_0BUVI) ——————- ¡¡¡¡¡¡ WARNING !!!!!!!!! Vacciné(e) OU testé(e) négatif à la covid 19 tu seras, sinon, malheureusement, tu n’entreras pas.

8€

2021-10-28T20:00:00 2021-10-28T23:59:00

