Thouars Truck Festival Sainte-Verge Sainte-Verge Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Verge

Thouars Truck Festival Sainte-Verge, 18 juin 2022, Sainte-Verge. Thouars Truck Festival À l’Hippodrome Route de Saumur Sainte-Verge

2022-06-18 – 2022-06-19 À l’Hippodrome Route de Saumur

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge EUR Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées pour ce Truck festival : animations pour enfants, exposition de camions décorés, petit marché des producteurs, stand professionnel, une soirée animée le samedi et un vide grenier dimanche. Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées pour ce Truck festival : animations pour enfants, exposition de camions décorés, petit marché des producteurs, stand professionnel, une soirée animée le samedi et un vide grenier dimanche. Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées pour ce Truck festival : animations pour enfants, exposition de camions décorés, petit marché des producteurs, stand professionnel, une soirée animée le samedi et un vide grenier dimanche. Humani Thouars 79

À l’Hippodrome Route de Saumur Sainte-Verge

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sainte-Verge Autres Lieu Sainte-Verge Adresse À l'Hippodrome Route de Saumur Ville Sainte-Verge lieuville À l'Hippodrome Route de Saumur Sainte-Verge Departement Deux-Sèvres

Thouars Truck Festival Sainte-Verge 2022-06-18 was last modified: by Thouars Truck Festival Sainte-Verge Sainte-Verge 18 juin 2022 Deux-Sèvres Sainte-Verge

Sainte-Verge Deux-Sèvres