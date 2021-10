Thouars fait son cinéma Thouars, 24 octobre 2021, Thouars.

Thouars fait son cinéma 2021-10-24 – 2021-10-24 Au Familia 7 Place du Boël

Thouars Deux-Sèvres Thouars

Dans le cadre des Journées de l’Architecture, et pour fêter l’ouverture du nouveau cinéma « Le Kiosque », la SHAAPT vous propose une conférence sur l’histoire du cinéma à Thouars. Parallèlement, une exposition sur le matériel cinématographique sera présentée. Enfin, la SHAAPT projettera un film inédit réalisé grâce aux images d’archives de thouarsais, regroupant des extraits de films d’amateurs et de professionnels des années 50, 60, 70 et mettant en scène notre ville. La conférence sera assurée par Damien Cocard, membre de la SHAAPT.

Découvrez l’histoire du cinéma à Thouars à travers une conférence assurée par Damien COCARD, de la la SHAAPT, et la projection d’un film inédit regroupant des extraits de films amateurs racontant Thouars des années 1950 à 1970.

Communauté de Communes du Thouarsais

