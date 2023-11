Festival Terri’Thouars Blues Thouars, 20 mars 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Pour 2024, le festival Terri’Thouars Blues vous propose 4 jours durant lesquels le Blues, le véritable Blues, va résonner dans les rues de Thouars et des environs. Au programme, cette année encore de nombreuses surprises !.

2024-03-20 fin : 2024-03-24 . EUR.

For 2024, the Terri’Thouars Blues festival offers 4 days during which the Blues, the real Blues, will resonate in the streets of Thouars and the surrounding area. There’ll be plenty of surprises on the program again this year!

Para 2024, el festival Terri’Thouars Blues propone 4 días durante los cuales el Blues, el auténtico Blues, resonará en las calles de Thouars y sus alrededores. ¡Este año también habrá muchas sorpresas en el programa!

Im Jahr 2024 bietet Ihnen das Festival Terri’Thouars Blues vier Tage, an denen der Blues, der echte Blues, in den Straßen von Thouars und Umgebung erklingen wird. Auf dem Programm stehen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Überraschungen!

